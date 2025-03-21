ЄС готує пакет підтримки для незалежних медіа України на 10 млн євро

Європейський Союз готує пакет підтримки для незалежних медіа в Україні на суму 10 млн євро, розповіла посол Європейського Союзу Катаріна Матернова.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву вона зробила в ефірі "Українського радіо".

За словами Матернової, підтримка незалежних ЗМІ є однією з ключових тем у питанні європейської підтримки.

"Наразі ми маємо пакет підтримки у розмірі 10 мільйонів євро на цей рік для незалежних медіа в Україні. 7 мільйонів з них будуть надані через наших партнерів. А в травні делегація Європейського Союзу оголосить конкурс на 3 мільйони євро за двома напрямками", – зазначила посол.

Вона уточнила, що один з цих напрямків стосуватиметься журналістських розслідувань, а інший – підтримки локальних та регіональних ЗМІ.

Нещодавно стало відомо про скасування фінансування "Радіо Свобода", пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Перед тим надійшла новина про проблеми "Голосу Америки", де журналістів відсторонили від роботи, що означає фактичну зупинку мовника.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID) після шеститижневої перевірки.