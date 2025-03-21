ЕС готовит пакет поддержки для независимых медиа Украины на 10 млн евро

Европейский Союз готовит пакет поддержки для независимых медиа в Украине на сумму 10 млн евро, рассказала посол Европейского Союза Катарина Матернова.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление она сделала в эфире "Украинского радио".

По словам Матерновой, поддержка независимых СМИ является одной из ключевых тем в вопросе европейской поддержки.

"Сейчас мы имеем пакет поддержки в размере 10 миллионов евро на этот год для независимых медиа в Украине. 7 миллионов из них будут предоставлены через наших партнеров. А в мае делегация Европейского Союза объявит конкурс на 3 миллиона евро по двум направлениям", – отметила посол.

Она уточнила, что одно из этих направлений будет касаться журналистских расследований, а другое – поддержки локальных и региональных СМИ.

Недавно стало известно об отмене финансирования "Радио Свобода", связанной с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Перед тем поступила новость о проблемах "Голоса Америки", где журналистов отстранили от работы, что означает фактическую остановку вещателя.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства по международному развитию (USAID) после шестинедельной проверки.