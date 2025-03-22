Тисячі словаків протестували проти політики уряду Фіцо

У Словаччині напередодні пройшли масові протести проти політики уряду країни на чолі з Робертом Фіцо.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці міст по всій Словаччині, щоб висловити свою незгоду з прем'єр-міністром Робертом Фіцо та його проросійською політикою.

Протягом останніх трьох місяців десятки тисяч людей кожні два тижні виходять на мітинги в Братиславі та за її межами, вимагаючи відставки Фіцо.

Reuters

Протести почалися наприкінці грудня після поїздки Фіцо до Москви на переговори з правителем Росії Владіміром Путіним.

У Братиславі у протестах взяли участь також митці, щоб висловити свій протест проти дій міністерки культури Мартіни Шимковічової щодо Словацької національної галереї.

Мітинг "Словаччина – це Європа" також відбувся в Люксембурзі, Брюсселі, Осло та Амстердамі.

Фіцо, який пережив замах у травні 2024 року, зіткнувся із закликами піти у відставку через свої коментарі щодо майбутнього членства Словаччини в ЄС і НАТО та заяви про те, що Росія мала причини для вторгнення в Україну з міркувань безпеки.

Протестувальники також засудили нещодавню проросійську діяльність близьких соратників Фіцо. Зокрема – висловлювання Еріка Каліняка, який заявив, що Словаччина "нарешті матиме надійного сусіда", якщо російські війська захоплять Україну.

Погляди Фіцо на Росію різко відрізняються від європейського мейнстріму. Він припинив військову допомогу Словаччини Україні, розкритикував санкції ЄС проти Росії і пообіцяв заблокувати вступ України до НАТО.

Він оголосив президента України Володимира Зеленського ворогом після того, як Україна припинила постачання російського газу до Словаччини та деяких інших європейських споживачів.