Фіцо виправдав напад Росії на Україну та заявив, що Зеленському "потрібна війна"

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо у виступі на заході американських консерваторів CPAC у пʼятницю, 21 лютого, фактично виправдав російську агресію проти України та звинуватив Володимира Зеленського в небажанні "проводити вибори".

Про це повідомляє "Європейська правда".

У 15-хвилинній промові Фіцо похвалив Дональда Трампа, який, за його словами, повертає "мир в Європу".

"Ніхто не заперечує, що застосування Росією військової сили в Україні було порушенням міжнародного права. Однак у Росії були серйозні причини для цього з погляду безпеки, оскільки її тривалий час вводили в оману щодо питання розширення НАТО", – заявив він, фактично виправдовуючи дії Москви.

На думку Фіцо, "конфлікт" міг би бути вирішений набагато швидше, але "абсолютна більшість країн-членів ЄС, за винятком Словаччини та Угорщини, підтримали ідею про те, що війна в Україні повинна бути використана для політичного та економічного послаблення Росії".

Він також звинуватив Європейський Союз у тому, що він "підштовхує себе до столу мирних переговорів між США і Росією, хоча вже три роки вони відкрито підтримували і підтримують війну в Україні".

У своєму виступі премʼєр Словаччини також підтримав останні заяви Трампа про Володимира Зеленського, заявивши, що останньому "насправді потрібна ця війна".

"Коли йде війна, не може бути демократичних виборів... Коли йде війна, важко розслідувати, куди пішла величезна частина коштів, наданих Україні", – стверджує Фіцо.

Насамкінець, говорячи про Україну, словацький премʼєр визнав, що "мирні переговори" можуть і не призвести до втілення справедливого і сталого миру для України та її територіальної цілісності.

"Однак Європа в будь-якому випадку повинна допомогти президенту США якнайшвидше припинити безглузді вбивства в Україні і не перешкоджати йому в досягненні цієї мети", – вважає він.

Зазначимо, прем’єр Словаччини і раніше повторював російський наратив про причини війни в Україні, зокрема заяву Путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою.

А після того, як країну охопили масові антиурядові протести, Фіцо називав Зеленського "ворогом Словаччини".