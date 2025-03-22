Тысячи словаков протестовали против политики правительства Фицо

В Словакии накануне прошли массовые протесты против политики правительства страны во главе с Робертом Фицо.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Тысячи протестующих вышли на улицы городов по всей Словакии, чтобы выразить свое несогласие с премьер-министром Робертом Фицо и его пророссийской политикой.

В течение последних трех месяцев десятки тысяч людей каждые две недели выходят на митинги в Братиславе и за ее пределами, требуя отставки Фицо.

Reuters

Протесты начались в конце декабря после поездки Фицо в Москву на переговоры с правителем России Владимиром Путиным.

В Братиславе в протестах приняли участие также художники, чтобы выразить свой протест против действий министра культуры Мартины Шимковичовой в отношении Словацкой национальной галереи.

Митинг "Словакия – это Европа" также состоялся в Люксембурге, Брюсселе, Осло и Амстердаме.

Фицо, который пережил покушение в мае 2024 года, столкнулся с призывами уйти в отставку из-за своих комментариев относительно будущего членства Словакии в ЕС и НАТО и заявления о том, что Россия имела причины для вторжения в Украину из соображений безопасности.

Протестующие также осудили недавнюю пророссийскую деятельность близких соратников Фицо. В частности – высказывания Эрика Калиняка, который заявил, что Словакия "наконец будет иметь надежного соседа", если российские войска захватят Украину.

Взгляды Фицо на Россию резко отличаются от европейского мейнстрима. Он прекратил военную помощь Словакии Украине, раскритиковал санкции ЕС против России и пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО.

Он объявил президента Украины Владимира Зеленского врагомпосле того, как Украина прекратила поставки российского газа в Словакию и некоторых других европейских потребителей.