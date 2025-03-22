Президент Чехії пояснив, чи визнають "російськими" окуповані території України

Президент Чехії Петр Павел повторив висловлену раніше ним тезу про те, що не вірить, що Україна зможе повернути окуповані РФ території військовим шляхом, проте зауважив, що юридично вони не можуть бути визнані російськими.

Про це Павел заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

Він нагадав про прецеденти у світі, де є низка територій, які окуповані іншою державою, але ця окупація юридично не визнана.

"Так, цей стан може тривати певний час, але це питання принципу. Якщо ми хочемо зберегти міжнародний порядок, заснований на правилах, де мають значення територіальна цілісність і суверенітет – то ми просто не можемо змиритися з тим, що агресор отримає, як заохочення, законне право власності на окуповані ним землі", – підкреслив чеський президент.

За його словами, у цивілізованих західних країн "немає іншого виходу", окрім як не визнавати окупацію, і "оголосити це землі, як максимум, тимчасово окупованими".

"Але, звісно ж, скільки триватиме ця "тимчасовість" – оце питання", – додав Павел.

На питання, чи можуть США визнати окуповані території України російськими, Павел відповів: "Дуже важко передбачати, яким буде підхід Сполучених Штатів. Ви вже побачили від них настільки несподівані кроки, що це все складніше і складніше робити".

Водночас він наголосив, що досі вірить у те, шо США "не прагнуть зруйнувати міжнародний порядок, заснований на правилах, тому що він захищає всіх нас, в тому числі і Сполучені Штати".

Нагадаємо, 16 березня радник президента США з національної безпеки Майкл Волц припустив, що майбутня угода про завершення війни Росії проти України може передбачати втрату останньою територій в обмін на "майбутні гарантії безпеки".

Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо говорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

Дивіться інтерв’ю Петра Павела "ЄвроПравді" в оригіналі або з українським перекладом.