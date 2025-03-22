Президент Чехии объяснил, признают ли "российскими" оккупированные территории Украины

Президент Чехии Петр Павел повторил высказанный ранее им тезис о том, что не верит, что Украина сможет вернуть оккупированные РФ территории военным путем, однако отметил, что юридически они не могут быть признаны российскими.

Об этом Павел заявил в интервью "Европейской правде".

Он напомнил о прецедентах в мире, где есть ряд территорий, которые оккупированы другим государством, но эта оккупация юридически не признана.

"Да, это состояние может длиться некоторое время, но это вопрос принципа. Если мы хотим сохранить международный порядок, основанный на правилах, где имеют значение территориальная целостность и суверенитет – то мы просто не можем смириться с тем, что агрессор получит, как поощрение, законное право собственности на оккупированные им земли", – подчеркнул чешский президент.

По его словам, у цивилизованных западных стран "нет другого выхода", кроме как не признавать оккупацию, и "объявить это земли, как максимум, временно оккупированными".

"Но, конечно же, сколько продлится эта "временность" – вот вопрос", – добавил Павел.

На вопрос, могут ли США признать оккупированные территории Украины российскими, Павел ответил: "Очень трудно предвидеть, каким будет подход Соединенных Штатов. Вы уже увидели от них настолько неожиданные шаги, что это все сложнее и сложнее делать".

В то же время он подчеркнул, что до сих пор верит в то, что США "не стремятся разрушить международный порядок, основанный на правилах, потому что он защищает всех нас, в том числе и Соединенные Штаты".

Напомним, 16 марта советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц предположил, что будущее соглашение о завершении войны России против Украины может предусматривать потерю последней территорий в обмен на "будущие гарантии безопасности".

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио говорил, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

Смотрите интервью Петра Павела "ЕвроПравде" в оригинале или с украинским переводом.