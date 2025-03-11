Рубіо заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у понеділок, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час перельоту до Саудівської Аравії на переговори з українською делегацією, його заяву наводить The New York Times.

Рубіо відмовився запропонувати контури потенційної угоди, але чітко дав зрозуміти, що поступки з боку України та Росії будуть центральним елементом дипломатії.

"Я думаю, що обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації не існує. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже важко в будь-який розумний проміжок часу змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році", – сказав держсекретар США.

Рубіо додав, що в майбутніх переговорах з Москвою необхідно визначити, чим Росія готова поступитися.

"Найважливіше, з чим ми поїдемо звідси, – це з сильним відчуттям того, що Україна готова робити складні речі, так само, як і росіянам доведеться робити складні речі, щоб покласти край цьому конфлікту або принаймні призупинити його в якийсь спосіб", – сказав Рубіо журналістам.

Хоча США припинили ділитися з Україною деякими розвідувальними даними, в тому числі супутниковими знімками, Рубіо сказав, що вони все ще надають Києву інформацію, яка дозволяє йому продовжувати захищатися від російських атак.

Він також заявив, що ніколи не існувало загрози позбавлення України доступу до Starlink Ілона Маска.

Рубіо сказав, що він та українські посадовці, скоріш за все, обговорять відновлення військової допомоги під час зустрічей у вівторок. Він зазначив, що позиція США з цього питання може змінитися, якщо він переконається, що Україна серйозно налаштована на мир.

Нагадаємо, 11 березня в саудівському місті Джидда мають відбутись переговори між представниками України та США – перші після перепалки між президентами обох країн у Білому домі.

За даними ЗМІ, Україна запропонує США план тимчасового припинення вогню в повітрі та на морі, а також ударів по обʼєктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

За даними агентства Bloomberg, спецпосланник Трампа Стів Віткофф цього тижня планує вдруге відвідати Москву для зустрічі з лідером Росії Владіміром Путіним.