Акція неонацистів у Берліні завершилась передчасно через сутички

Демонстрація неонацистів у районі Берліна Фрідріхсгайн-Кройцберґ закінчилася передчасно після приблизно чотирьох годин після початку на тлі численних контрпротестів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Організатори заявили про участь в акції 1200 прихильників ультраправих сил, проте в поліції заявили, що їх було близько 850. До контрпротестів долучилося кілька тисяч осіб.

За даними правоохоронців, загальна кількість учасників коливалася від 2000 до 5000 осіб. Число контрпротестів сягало 15, сотні людей блокували просування неонацистів маршрутом.

Близько 1500 поліцейських розводили дві групи.

Неодноразово виникали сутички, атмосфера часом загострювалася. За словами правоохоронців, демонстранти з лівого табору намагалися прорвати оточення. Поліцейські застосували перцевий газ та проводили затримання учасників, деякі з них не дотримувалися заборони на носіння масок.

Це третя демонстрація неонацистів із грудня 2024 року під назвою "За закон і порядок. Проти лівого екстремізму і політично мотивованого насильства". Місяць тому в марші взяли участь близько 150 мітингувальників. У грудні, за даними поліції, їх було всього близько 60.

Під час акцій було проведено близько 40 затримань, більшістю із затриманих були учасниками ультраправої демонстрації. У деяких випадках причиною затримання була демонстрація гітлерівського вітання, додав речник поліції. В одному випадку також стався напад на журналіста, також учасники акцій кидали пляшки.

Повідомляється, що демонстрація неонацистів була організована місцевим політиком від "Альтернативи для Німеччини" Фергатом Сентюрком, який спочатку зареєстрував 1200 учасників акції.

На початку січня повідомляли, що кількість правоекстремістських злочинів у Німеччині минулого року досягла нового максимуму.

Нагадаємо, німецька поліція у грудні заарештувала чотирьох людей після нападу ультраправих у Берліні на агітаторів Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца, в результаті чого постраждали двоє поліцейських.