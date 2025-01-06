Кількість правоекстремістських злочинів у Німеччині торік сягнула рекорду

Кількість правоекстремістських злочинів у Німеччині минулого року досягла нового максимуму.

Це випливає з відповіді Федерального міністерства внутрішніх справ на запит Лівої партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Так, лише до 30 листопада 2024 року поліція по всій країні зафіксувала 33 963 правопорушення у сфері "політично вмотивованої злочинності".

Остаточна цифра в кримінальній статистиці, яка, як очікується, буде представлена в травні, ймовірно, буде ще вищою через злочини, скоєні в грудні, і запізнілі звіти.

Реклама:

Згідно з відповіддю Міністерства внутрішніх справ, Федеральне відомство кримінальної поліції у своїй статистиці за 2023 рік зафіксувало загалом 28 945 політичних злочинів на ґрунті праворадикальних поглядів. У 2024 році кількість таких злочинів зросла щонайменше на 17,3%.

З майже 34 тисяч зареєстрованих злочинів 1 136 були насильницькими – за весь 2023 рік їх було 1 270. Найбільшу частку злочинів у 2024 році становили злочини на ґрунті пропаганди (21 311) та розпалювання ворожнечі (5 097); поліція також зафіксувала 1 942 випадки завдання майнової шкоди.

Мартіна Реннер, член Бундестагу від Лівої партії та експерт з питань правого екстремізму, розповіла про тривожну тенденцію. "Останніми роками ці цифри постійно зростають на 20-25%. Не передбачається жодних радикальних заходів внутрішньої політики, щоб зупинити цей небезпечний розвиток подій", – сказала Реннер.

Більшість насильницьких злочинів скоєні дорослими, але останнім часом зросла частка насильницьких злочинів серед неповнолітніх.

"Якщо ми не хочемо звикнути до більш ніж 3 тисяч злочинів, скоєних неонацистами щомісяця, необхідно зробити фундаментальні висновки", – заявила Реннер.

Нагадаємо, німецька поліція у грудні заарештувала чотирьох людей після нападу ультраправих у Берліні на агітаторів Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца, в результаті чого постраждали двоє поліцейських.

Торік у травні в Дрездені напали на єеродепутата від соціал-демократів Матіаса Екке, який розклеював плакати напередодні виборів до Європарламенту.