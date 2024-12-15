У Німеччині арештували чотирьох підозрюваних у нападі на активістів партії Шольца

Німецька поліція заарештувала чотирьох людей після ймовірного нападу ультраправих у Берліні на агітаторів Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца, в результаті чого постраждали двоє поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Правоохоронці та прокуратура Берліна у спільній заяві зазначили, що четверо заарештованих віком від 16 до 19 років прибули до міста напередодні, 14 грудня, для "фізичного протистояння" з лівими активістами.

Двоє підозрюваних зустріли агітаторів СДПН під час посадки в автобус, "демонстративно скинули" їхні шапки та вигукували образи в їхній бік, після чого повалили на землю та побили.

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Двоє співробітників поліції Берліна, які прибули на місце події, також зазнали нападу. Обидва офіцери та один з активістів СДПН були доставлені до лікарні, зазначили правоохоронці.

Заарештованим інкримінують підозру в нанесенні небезпечних тілесних ушкоджень і нападі на правоохоронців.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер назвала напад "жорстоким правоекстремістським насильством проти відданих демократів" та заявила, що він "має бути суворо покараний".

Цього року в Німеччині стались кілька нападів на політиків та учасників виборчих кампаній, зокрема й від СДПН.

У травні в Дрездені напали на єеродепутата від соціал-демократів Матіаса Екке, який розклеював плакати напередодні виборів до Європарламенту.

Кількома днями пізніше колишнього мера Берліна Франциску Гіффі вдарили сумкою по голові та шиї, коли вона відвідувала бібліотеку.