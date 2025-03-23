Біля берегів Греції зазнав лиха човен з мігрантами, є загиблий

Патрульне судно грецької берегової охорони продовжує пошуки людей, які могли вижити після аварії човна, що перевозив мігрантів до Греції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Вісімнадцять врятованих були знайдені в суботу ввечері на грецькому острові Фармаконісі, недалеко від турецького узбережжя в південно-східній частині Егейського моря.

19-та людина, яку знайшли непритомною, померла, повідомила речниця берегової охорони.

Троє неповнолітніх були доставлені в одну з дитячих лікарень Афін, додала речниця; двоє з них перебувають у критичному стані.

Про інших зниклих безвісти немає точної інформації, сказала речниця. Влада ще не допитала тих, хто залишився на Фармаконісі.

У протоці Ла-Манш внаслідок інциденту з човном, який перевозив мігрантів, у ніч проти 20 березня загинула одна людина.

Як повідомляли, в уряді Британії пропонують оголосити кримінальним злочином "створення загрози життю на морі", аби боротися з незаконною міграцією через протоку Ла-Манш.