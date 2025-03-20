Один мігрант загинув під час спроби перетнути Ла-Манш

У протоці Ла-Манш внаслідок інциденту з човном, який перевозив мігрантів, загинула одна людина.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на дані французької влади, передає "Європейська правда".

У ніч проти 20 березня човен з мігрантами намагався перетнути Ла-Манш з Франції й потрапив у аварію, внаслідок чого одна людина загинула.

Французька місцева влада повідомила, що 15 людей були врятовані і доставлені на берег в порту Гравелін, недалеко від Дюнкерка.

За 2024 рік у спробах дістатися до Британії через Ла-Манш загинули щонайменш 77 мігрантів. За даними префектури, це найбільше з 2018 року.

Як повідомляли, в уряді Британії пропонують оголосити кримінальним злочином "створення загрози життю на морі", аби боротися з незаконною міграцією через протоку Ла-Манш.

Протягом 10 лютого у Ла-Манші врятували близько 230 мігрантів, які намагалися невеликими човнами дістатися до берегів Британії, двох людей знайшли загиблими на березі.