У берегов Греции потерпела бедствие лодка с мигрантами, есть погибший

Патрульное судно греческой береговой охраны продолжает поиски людей, которые могли выжить после аварии лодки, перевозившей мигрантов в Грецию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Восемнадцать спасенных были найдены в субботу вечером на греческом острове Фармакониси, недалеко от турецкого побережья в юго-восточной части Эгейского моря.

19-й человек, которого нашли без сознания, умер, сообщила пресс-секретарь береговой охраны.

Трое несовершеннолетних были доставлены в одну из детских больниц Афин, добавила пресс-секретарь; двое из них находятся в критическом состоянии.

О других пропавших без вести нет точной информации, сказала пресс-секретарь. Власти еще не допросили тех, кто остался на Фармакониси.

В проливе Ла-Манш в результате инцидента с лодкой, которая перевозила мигрантов, в ночь на 20 марта погиб один человек.

Как сообщалось, в правительстве Британии предлагают объявить уголовным преступлением "создание угрозы жизни на море", чтобы бороться с незаконной миграцией через пролив Ла-Манш.