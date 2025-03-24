Зеленський чекає Венса в Україні

Президент Володимир Зеленський підтвердив запрошення віцепрезиденту США Джей Ді Венсу відвідати Україну.

Про це глава держави розповів Time, пише "Європейська правда".

Зокрема, під час однієї з останніх телефонних розмов Зеленський запропонував Венсу переглянути своє рішення не відвідувати Україну під час війни.

"Ми все ще чекаємо на вас", – сказав Володимир Зеленський з усмішкою. Віцепрезидент США, як стверджується, не відповів на запрошення.

Нагадаємо, під час скандальної зустрічі 28 лютого у Білому домі Володимир Зеленський закликав Венса відвідати Україну, щоб на власні очі переконатись, що відбувається в державі. На це Венс відказав, що він "дивиться сторіз", тому знає про стан справ в Україні.

Віцепрезидент США також пояснив, що відмовляється від візитів до України через те, що українська влада нібито влаштовує "пропагандистські тури".

Нагадаємо, двоюрідний брат Джей Ді Венса Нейт три роки провів в Україні, захищаючи її у складі Сил оборони. Він називав свого брата і президента США Дональда Трампа "корисними ідіотами" господаря Кремля Владіміра Путіна.

Венс у відповідь на критику брата сказав, що не хоче сперечатись з ним публічно.