Зеленский ждет Вэнса в Украине

Президент Владимир Зеленский подтвердил приглашение вице-президенту США Джей Ди Вэнсу посетить Украину.

Об этом глава государства рассказал Time, пишет "Европейская правда".

В частности, во время одного из последних телефонных разговоров Зеленский предложил Вэнсу пересмотреть свое решение не посещать Украину во время войны.

"Мы все еще ждем вас", – сказал Владимир Зеленский с улыбкой. Вице-президент США, как утверждается, не ответил на приглашение.

Напомним, во время скандальной встречи 28 февраля в Белом доме Владимир Зеленский призвал Вэнса посетить Украину, чтобы воочию убедиться, что происходит в государстве. На это Вэнс ответил, что он "смотрит сториз", поэтому знает о состоянии дел в Украине.

Вице-президент США также пояснил, что отказывается от визитов в Украину из-за того, что украинская власть якобы устраивает "пропагандистские туры".

Напомним, двоюродный брат Джей Ди Вэнса Нейт три года провел в Украине, защищая ее в составе Сил обороны. Он называл своего брата и президента США Дональда Трампа "полезными идиотами" хозяина Кремля Владимира Путина.

Вэнс в ответ на критику брата сказал, что не хочет спорить с ним публично.