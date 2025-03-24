У Раді хочуть усунення Віткоффа з посади після "ганебних" заяв про Україну

Голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вважає, що спецпосланника президента США Стіва Віткоффа мають відкликати з посади після його "ганебних і шокуючих" заяв про Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Мережко сказав в ефірі "Радіо Свобода".

Депутат назвав слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих Росією територіях в інтервʼю Такеру Карлсону "ганебними, шокуючими заявами".

"Він ретранслює російську пропаганду. І у мене питання, ким він є? Він є посланець Трампа, чи, може, він посланець Путіна? У мене немає відповіді на це запитання", – додав він.

Мережко вважає, що Трамп має "дезавуювати ці заяви, тому що це суперечить політиці Сполучених Штатів насамперед".

"Зрозуміло, ми не можемо диктувати американським друзям, хто має представляти їх, але ця людина – вона має бути усунута з цієї делегації, вона не має бути представником президента. Оскільки або є абсолютно непрофесійною, або просто повторює наративи Путіна", – стверджує політик.

Нагадаємо, нещодавно спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф в інтерв’ю журналісту Такеру Карлсону фактично визнав "референдуми", які Росія проводила на окупованих територіях у 2022 році.

У цьому ж інтерв’ю Віткофф заявив, що членство України в НАТО є несумісним з потенційною мирною угодою з Росією.

У Європейській комісії після інтервʼю посланника Трампа наголосили на непохитній підтримці територіальної цілісності України та підкреслили, що так звані "референдуми", проведені Росією на окупованій території України, були повністю сфальсифікованими.