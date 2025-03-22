У Трампа вважають окуповані території центральним питанням у війні РФ проти України

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф вважає, що ключовим фактором у врегулюванні російсько-української війни є статус окупованих територій.

Про це він сказав в інтерв’ю Такеру Карлсону, пише "Європейська правда".

Говорячи про окуповані Росією території Віткофф заявив, що "найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони". На його думку, мова йде про: "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших".

Зазначимо, що станом на березень 2025 року під російською окупацією знаходяться території Донбаської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей, а також Крим.

"Вони російськомовні. Там відбулися референдуми, на яких переважна більшість людей вказала, що вони хочуть бути під російським правлінням", – впевнений він.

Тому, на його думку, "це ключове питання в конфлікті".

Карлсон перебив Віткоффа та уточнив: "І Росія контролює їх. Насправді, деякі з цих територій зараз з російської точки зору є частиною Росії".

"Правильно. Все правильно. Але це завжди було проблемою. Так, і про це ніхто не хоче говорити. Це слон у кімнаті", – відповів на це спецпосланець Трампа.

Він вважає, що "слон у кімнаті" – це "конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися своєю територією".

"Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи закінчиться це? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це центральне питання в конфлікті. Абсолютно точно", – додав він.

У контексті "референдумів", про які згадував Віткофф, варто нагадати, що у вересні 2022 року російські окупанти організували "референдуми" щодо приєднання тимчасово окупованих територій України до Росії.

Ці "референдуми" відбулися з 23 до 27 вересня на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У жовтні того ж року президент Володимир Зеленський видав указ про нікчемність підписаних очільником Кремля Владіміром Путіним "актів", які порушують суверенітет та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 16 березня радник президента США з національної безпеки Майкл Волц припустив, що майбутня угода про завершення війни Росії проти України може передбачати втрату останньою територій в обмін на "майбутні гарантії безпеки".

Це не перший подібний сигнал з боку адміністрації Трампа.

Приміром, державний секретар США Марко Рубіо говорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.