Віткофф: якщо буде мирна угода з Росією – Україна має відмовитися від НАТО

Cпецпосланець американського президента Стівен Віткофф заявив, що членство України в НАТО є несумісним з потенційною мирною угодою з Росією.

Про це він сказав у інтерв’ю Такеру Карлсону, коментуючи перебіг неофіційних переговорів, у яких бере участь за дорученням Дональда Трампа.

На думку Віткоффа, Україна фактично погодилася з тим, що вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм.

"Щодо НАТО, я думаю, що Зеленський – а в нього є права рука, Єрмак – вже значною мірою погодилися з тим, що Україна не стане членом НАТО", – сказав він.

Він також зазначив, що попри це, можлива дискусія про інші безпекові гарантії для України, зокрема у форматі, подібному до п’ятої статті НАТО.

"Багато було розмов про те, чи може Україна все ж отримати так званий захист за статтею 5, який мають усі країни НАТО. Мовляв, чи може Україна отримати якусь форму такого захисту – чи то від США, чи від європейських держав – навіть без повноправного членства в Альянсі. І я думаю, що це – тема для обговорення", – зазначив спецпосланець Трампа.

Але, на його переконання, "загалом вже прийнято вважати: якщо має бути мирна угода між Україною і Росією, то Україна не повинна бути членом НАТО".

"Я думаю, що це значною мірою прийнято", – додав Віткофф.

Нагадаємо, за підсумками розмови очільника Кремля Владіміра Путіна і Дональда Трампа 18 березня у США заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що 19 березня поговорив з помічником Владіміра Путіна Юрієм Ушаковим про контакти Вашингтона та Москви.