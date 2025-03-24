В Раде хотят отстранения Виткоффа с должности после "позорных" заявлений об Украине

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает, что спецпосланника президента США Стива Уиткоффа должны отозвать с должности после его "позорных и шокирующих" заявлений об Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Мережко сказал в эфире "Радио Свобода".

Депутат назвал слова Уиткоффа о "референдумах" на оккупированных Россией территориях в интервью Такеру Карлсону "позорными, шокирующими заявлениями".

"Он ретранслирует российскую пропаганду. И у меня вопрос, кем он является? Он посланник Трампа или, может, он посланник Путина? У меня нет ответа на этот вопрос", – добавил он.

Мережко считает, что Трамп должен "дезавуировать эти заявления, потому что это противоречит политике Соединенных Штатов прежде всего".

"Разумеется, мы не можем диктовать американским друзьям, кто должен представлять их, но этот человек – он должен быть отстранен из этой делегации, он не должен быть представителем президента. Поскольку или является абсолютно непрофессиональным, или просто повторяет нарративы Путина", – утверждает политик.

Напомним, недавно специальный посланник американского президента Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону фактически признал "референдумы", которые Россия проводила на оккупированных территориях в 2022 году.

В этом же интервью Уиткофф заявил, что членство Украины в НАТО несовместимо с потенциальным мирным соглашением с Россией.

В Европейской комиссии после интервью посланника Трампа отметили непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и подчеркнули, что так называемые "референдумы", проведенные Россией на оккупированной территории Украины, были полностью сфальсифицированы.