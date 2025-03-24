Ердоган охрестив протести проти затримання мера Стамбула "рухом насильства"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив протести проти ув'язнення мера Стамбула Екрема Імамоглу у насильстві проти поліції та пошкодженні майна.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова після засідання уряду 24 березня цитує Reuters.

За словами Ердогана, протести проти затримання мера Стамбула перетворилися на "рух насильства", а опозиційна Республіканська народна партія повинна припинити "провокувати" громадян.

Турецький лідер також заявив, що "шоу" опозиції зрештою закінчиться, і вона відчує сором за "зло", яке заподіяла країні.

Раніше міністр внутрішніх справ Туреччині Алі Єрлікая звинуватив протестувальників у "тероризуванні" вулиць і загрозі національній безпеці.

Затримання Імамоглу, головного політичного суперника Ердогана, викликало найбільші вуличні протести в Туреччині за останні десять років. У неділю суд ув'язнив його до суду за звинуваченнями в корупції, які він заперечує.

Незважаючи на заборону вуличних зібрань у багатьох містах, переважно мирні антиурядові демонстрації тривають уже пʼять днів поспіль.

Раніше влада Туреччини повідомила про затримання 1133 учасників протестів, які спалахнули в країні після затримання опозиційного мера Стамбула.

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