Эрдоган окрестил протесты против задержания мэра Стамбула "движением насилия"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил протесты против заключения мэра Стамбула Экрема Имамоглу в насилии против полиции и повреждении имущества.

Как сообщает "Европейская правда", его слова после заседания правительства 24 марта цитирует Reuters.

По словам Эрдогана, протесты против задержания мэра Стамбула превратились в "движение насилия", а оппозиционная Республиканская народная партия должна прекратить "провоцировать" граждан.

Турецкий лидер также заявил, что "шоу" оппозиции в конце концов закончится, и она почувствует стыд за "зло", которое причинила стране.

Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая обвинил протестующих в "терроризировании" улиц и угрозе национальной безопасности.

Задержание Имамоглу, главного политического соперника Эрдогана, вызвало крупнейшие уличные протесты в Турции за последние десять лет. В воскресенье суд заключил его в тюрьму до суда по обвинениям в коррупции, которые он отрицает.

Несмотря на запрет уличных собраний во многих городах, преимущественно мирные антиправительственные демонстрации продолжаются уже пять дней подряд.

Ранее власти Турции сообщили о задержании 1133 участников протестов, которые вспыхнули в стране после задержания оппозиционного мэра Стамбула.

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