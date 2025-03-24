Під час протестів у Туреччині затримали вже понад 1100 осіб

Влада Туреччини повідомила про затримання з 19 по 23 березня 1133 учасників протестів, які спалахнули в країні після затримання опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Як передає "Європейська правда", про це в X написав глава МВС Туреччини Алі Єрлікая.

Він звинуватив організаторів і учасників протестів у зловживанні правом на зібрання та демонстрації, намаганні порушити громадський порядок, провокуванні вуличних заходів та нападах на поліцію.

За словами міністра, під час демонстрацій постраждали 123 поліцейських.

"Проти тих, хто нападає на нашу поліцію, завдає шкоди громадському майну та загрожує безпеці наших людей, тривають судові процеси. У протиправних діях, вчинених з 19 по 23 березня 2025 року, затримано 1133 підозрюваних", – написав Єрлікая.

За його словами, серед затриманих нібито виявлено осіб, пов'язаних з 12 різними терористичними організаціями.

Нагадаємо, 23 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту щодо Екрема Імамоглу у зв’язку зі звинуваченнями у корупції. Адвокати планують подавати апеляцію.

Водночас суд відхилив клопотання про арешт Імамоглу за звинуваченнями у підтримці "Робітничої партії Курдистану".

Переслідування Імамоглу призвело до масових протестів у країні.

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