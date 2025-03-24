Премʼєр Канади почав передвиборчу кампанію з гострої критики Трампа

Канадський премʼєр-міністр і лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні у першому виступі в межах передвиборчої кампанії заявив, що президент США Дональд Трамп всерйоз налаштований анексувати країну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Карні виголосив першу передвиборчу промову в місті Сент-Джонс на острові Ньюфаундленд – найсхіднішому місті Канади.

Канадський премʼєр у промові, виголошеній під гаслом "Канада сильна", наголошував на темі протистояння Трампу, назвавши майбутні вибори "найбільш важливими виборами в нашому житті".

"Дональд Трамп хоче нас зламати, щоб Америка могла нами володіти. Американцям потрібна наша сила. Вони хочуть наші ресурси, вони хочуть нашу воду, вони хочуть нашу землю, вони хочуть нашу країну", – заявив він.

Американський президент розпочав торгову війну проти Канади невдовзі після своєї інавгурації і неодноразово заявляв, що вважає, що вона має бути частиною США.

Новий лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні, який 14 березня склав присягу і офіційно став премʼєр-міністром країни після відставки Джастіна Трюдо, ініціював дострокові парламентські вибори 28 квітня.

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