Премьер Канады начал предвыборную кампанию с острой критики Трампа

Канадский премьер-министр и лидер Либеральной партии Канады Марк Карни в первом выступлении в рамках предвыборной кампании заявил, что президент США Дональд Трамп всерьез настроен аннексировать страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Карни произнес первую предвыборную речь в городе Сент-Джонс на острове Ньюфаундленд – самом восточном городе Канады.

Канадский премьер в речи, произнесенной под лозунгом "Канада сильна", акцентировал внимание на теме противостояния Трампу, назвав предстоящие выборы "самыми важными выборами в нашей жизни".

"Дональд Трамп хочет нас сломать, чтобы Америка могла нами владеть. Американцам нужна наша сила. Они хотят наши ресурсы, они хотят нашу воду, они хотят нашу землю, они хотят нашу страну", – заявил он.

Американский президент начал торговую войну против Канады вскоре после своей инаугурации и неоднократно заявлял, что считает, что она должна быть частью США.

Новый лидер Либеральной партии Канады Марк Карни, который 14 марта принял присягу и официально стал премьер-министром страны после отставки Джастина Трюдо, инициировал досрочные парламентские выборы 28 апреля.

Читайте также статью "ЕвроПравды" о том, что известно о Марке Карни.