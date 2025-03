Новий прем’єр Канади офіційно оголосив дострокові вибори

Новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні офіційно анонсував проведення дострокових виборів 28 квітня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CBC.

У неділю 23 березня, як і очікували, Карні офіційно оголосив дострокові парламентські вибори, що пройдуть 28 квітня.

I have just asked the Governor General to dissolve Parliament and call a federal election on April 28.



We need to build the strongest economy in the G7. We need to deal with President Trump’s tariffs. Canadians deserve a choice about who should lead that effort for our country.