Новий прем’єр Канади офіційно оголосив дострокові вибори

Новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні офіційно анонсував проведення дострокових виборів 28 квітня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CBC.

У неділю 23 березня, як і очікували, Карні офіційно оголосив дострокові парламентські вибори, що пройдуть 28 квітня.

I have just asked the Governor General to dissolve Parliament and call a federal election on April 28.



We need to build the strongest economy in the G7. We need to deal with President Trump’s tariffs. Canadians deserve a choice about who should lead that effort for our country. – Mark Carney (@MarkJCarney) March 23, 2025

"Ми маємо побудувати найсильнішу економіку у G7. Ми маємо реагувати на тарифи президента Трампа. Канадці повинні мати вибір з приводу того, хто візьме на себе лідерство у цих зусиллях", – заявив він.

Передвиборча кампанія – 36 днів – буде найкоротшою з дозволених канадським законодавством, а головні меседжі конкуруючих лібералів і консерваторів очікувано зосередяться на тому, як вони планують реагувати на торгову війну президента США Дональда Трампа і його посягання на суверенітет Канади.

Ще кілька місяців тому опитування прогнозувлаи перемогу Консервативній партії. Проте на тлі заяв американського президента щодо Канади та відставки Джастіна Трюдо ситуація змінилася на користь Ліберальної партії.

Призначаючи дострокові вибори, Карні намагається скористатися очевидною позитивною динамікою в опитуваннях для лібералів.

Нагадаємо, новий лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні 14 березня склав присягу і офіційно став премʼєр-міністром країни після відставки Джастіна Трюдо.

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