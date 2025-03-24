У Франції затримали сімох футбольних фанатів за нацистське вітання

Французька поліція заарештувала сімох людей за нацистські вітання під час матчу Ліги націй між Францією та Хорватією на стадіоні "Стад де Франс" у неділю, 23 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами префекта поліції Парижа Лорана Нуньєса, арешт сімох людей, які відбулись під час футбольного матчу, стали можливі завдяки вжитим "заходам безпеки".

"Спорт є і повинен залишатися святом. Цим людям не місце на спортивних майданчиках", – додав він на Х.

За неофіційною інформацією AFP, французька поліція також конфіскувала "залізні прути, телескопічні кийки, гострі дерев'яні палиці і димові шашки" у частини з 400 уболівальників з Хорватії, які відвідали матч.

Керівні футбольні органи раніше також штрафували Хорватію за поведінку її вболівальників, зокрема використання ними символіки усташів (пронацистського режиму часів Другої світової війни) і нацистських вітань.

Приміром, УЄФА у вересні 2023 року наклала на Хорватську федерацію футболу 10 тисяч євро штрафу після того, як уболівальники вивісили прапор усташів під час відбіркового матчу чемпіонату Європи проти Латвії у вересні.

Того ж року суд хорватського міста Осієк засудив вісьмох футбольних фанатів до тюремного ув'язнення за прославляння усташів.