Во Франции задержали семерых футбольных фанатов за нацистское приветствие

Французская полиция арестовала семь человек за нацистские приветствия во время матча Лиги наций между Францией и Хорватией на стадионе "Стад де Франс" в воскресенье, 23 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам префекта полиции Парижа Лорана Нуньеса, арест семи человек, которые произошли во время футбольного матча, стали возможны благодаря принятым "мерам безопасности".

"Спорт есть и должен оставаться праздником. Этим людям не место на спортивных площадках", – добавил он на Х.

По неофициальной информации AFP, французская полиция также конфисковала "железные прутья, телескопические дубинки, острые деревянные палки и дымовые шашки" у части из 400 болельщиков из Хорватии, посетивших матч.

Руководящие футбольные органы ранее также штрафовали Хорватию за поведение ее болельщиков, в частности использование ими символики усташей (пронацистского режима времен Второй мировой войны) и нацистских приветствий.

К примеру, УЕФА в сентябре 2023 года наложила на Хорватскую федерацию футбола 10 тысяч евро штрафа после того, как болельщики вывесили флаг усташей во время отборочного матча чемпионата Европы против Латвии в сентябре.

В том же году суд хорватского города Осиек приговорил восьмерых футбольных фанатов к тюремному заключению за прославление усташей.