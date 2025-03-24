Трамп: США обговорюють "лінії розмежування" та власність АЕС в Україні

Американський президент Дональд Трамп заявив, що на переговорах США стосовно нинішньої війни Росії проти України порушуються питання власності українських АЕС і територій.

Про це він заявив журналістам під час засідання свого кабінету 24 березня, передає "Європейська правда".

У Трампа запитали про те, чи порушують США в переговорах з Росією вимогу повернути незаконно депортованих з окупованих територій України дітей, на що він відповів, що "це одна з речей, про які ми говоримо", але "жодних рішень поки не було ухвалено".

"Ми зараз говоримо про території. Ми говоримо про лінії розмежування, ми говоримо про енергетику, право власності на електростанції", – додав після цього президент США.

За словами Трампа, "дехто каже, що Сполучені Штати повинні володіти електростанцією, а потім працювати в цьому напрямку, тому що у нас є досвід, щоб відремонтувати її, тощо-тощо".

Він не уточнив, про яку саме АЕС ідеться, лише зазначивши, що обговорення стосується "права власності на велику атомну електростанцію".

У США минулого тижня заявили, що під час розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа 19 березня порушувалось питання українських атомних електростанцій та їхнього можливого управління з боку США.

Сам Зеленський, однак, заперечив, що питання власності АЕС було предметом переговорів з президентом США.