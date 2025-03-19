Трамп і Зеленський обговорили можливу власність США над українськими АЕС

Під час розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа 19 березня порушувалось питання українських атомних електростанцій та їхнього можливого управління з боку США.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Марко Рубіо та радника з нацбезпеки Майка Волца за підсумками розмови, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Трамп у розмові із Зеленським "обговорив питання електропостачання та атомних електростанцій України".

"Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в галузі електроенергетики та комунальних послуг", – ідеться в заяві адміністрації Трампа.

"Американська власність на ці станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури", – додали там.

Раніше Білий дім заявляв, що має особливу зацікавленість в обговоренні долі Запорізької атомної електростанції, яка розташована на окупованій Росією українській території.

Нагадаємо, раніше в Білому домі також заявили, що наразі у пріоритеті для США є мир в Україні, а не угода щодо критичних мінеральних ресурсів.