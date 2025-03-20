Зеленський: ми не обговорювали зі США передачу власності над Запорізькою АЕС

Президент Володимир Зеленський заперечив, що напередодні обговорював із Дональдом Трампом можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав 20 березня на пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло.

За словами Зеленського, під час учорашньої телефонної розмови Трамп спитав у нього про Запорізьку АЕС.

"Я йому сказав, що якщо вона не буде українська, вона працювати ні на кого не буде. Це незаконно. Вона не зможе. І ми не можемо просто розпоряджатись цією станцією, бо вона державна", – пояснив він.

Глава держави наголосив, що Україна готова обговорювати питання інвестицій в українські АЕС та їхню модернізацію.

"Але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом", – додав Зеленський.

Він уточнив, що також у розмові з президентом США не порушувалось питання власності й на інші АЕС.

У США напередодні заявили, що під час розмови Зеленського та Трампа 19 березня порушувалось питання українських атомних електростанцій та їхнього можливого управління з боку США.

Минулого місяця президент говорив, що спілкувався із Трампом та його командою щодо ядерної енергетики та Запорізької АЕС.