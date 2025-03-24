Європарламент може позбавити імунітету проросійського депутата з Німеччини

Європейський парламент у найближчі дні планує проголосувати за зняття недоторканності з депутата з ультраправої групи "Європа суверенних націй" Петра Бистрона, який належить до "Альтернативи для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Минулого тижня стало відомо, що юридичний комітет Європарламенту провів серію слухань за участю Бистрона, в результаті яких проголосував за позбавлення його імунітету.

Тепер питання про зняття недоторканності з політика винесуть на таємне голосування в Європарламенті на наступній пленарній сесії, яка відбудеться з 31 березня до 3 квітня.

Офіційний запит про зняття імунітету з Бистрона Німеччина надіслала влітку 2024 року.

Його звинувачують у поширенні нацистської символіки в Х, де він у 2022 році виклав фотомонтаж із Ангелою Меркель і Олафом Шольцом, які нібито роблять нацистський салют.

Юридичний комітет Європарламенту не знайшов доказів політичного переслідування Бистрона в Німеччині.

Раніше ЗМІ повідомляли, що депутат "АдН" був залучений до діяльності прокремлівської мережі Voice of Europe, викритої напередодні виборів до Європарламенту у 2024 році.

Крім того, Бистрон у 2022 році таємно їздив у Білорусь.