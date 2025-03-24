Европарламент может лишить иммунитета пророссийского депутата из Германии

Европейский парламент в ближайшие дни планирует проголосовать за снятие неприкосновенности с депутата из ультраправой группы "Европа суверенных наций" Петра Быстрона, который принадлежит к "Альтернативе для Германии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

На прошлой неделе стало известно, что юридический комитет Европарламента провел серию слушаний с участием Быстрона, в результате которых проголосовал за лишение его иммунитета.

Теперь вопрос о снятии неприкосновенности с политика вынесут на тайное голосование в Европарламенте на следующей пленарной сессии, которая состоится с 31 марта по 3 апреля.

Официальный запрос о снятии иммунитета с Быстрона Германия направила летом 2024 года.

Его обвиняют в распространении нацистской символики в Х, где он в 2022 году выложил фотомонтаж с Ангелой Меркель и Олафом Шольцом, которые якобы делают нацистский салют.

Юридический комитет Европарламента не нашел доказательств политического преследования Быстрона в Германии.

Ранее СМИ сообщали, что депутат "АдН" был вовлечен в деятельность прокремлевской сети Voice of Europe, разоблаченной накануне выборов в Европарламент в 2024 году.

Кроме того, Быстрон в 2022 году тайно ездил в Беларусь.