ЗМІ: Член "Альтернативи для Німеччини" отримав гроші від викритої проросійської мережі

Депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" й кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистрон отримував гроші від проросійської мережі впливу, викриту спецслужбами Європи напередодні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у спільному розслідуванні німецького журналу Spiegel і чеської газети Denik N.

За інформацією журналістів, мережа, в центрі якої був проросійський сайт Voice of Europe, передала загалом кілька сотень тисяч євро у шести країнах ЄС, зокрема в Німеччині, Франції, Польщі та Нідерландах. Частину грошей передавали готівкою під час зустрічей у Празі, частину – за допомогою криптовалюти.

Серед одного з одержувачів коштів Spiegel і Denik N називає депутата від ультраправої "АдН" Петра Бистрона. Також журналісти звертають увагу, що на сайті Voice of Europe публікувались матеріали з іншим представником партії – євродепутатом Максиміліаном Кра.

До того ж, Кра і Бистрон деякий час знайомі з олігархом і кумом Владіміра Путіна Віктором Медведчуком – який, за інформацією чеських спецслужб, стоїть за Voice of Europe: у 2021 році вони спільно відвідували його в Києві.

На питання Spiegel про те, чи отримував він гроші від Voice of Europe, Бистрон відповів ухильно, а потім сказав, що, "виходячи з болючого досвіду попередніх виборчих кампаній", припускає, "що це наклеп".

Нагадаємо, напередодні Чехія додала до національного санкційного списку Voice of Europe, Медведчука і його соратника, пропагандиста Артема Марчевського, яких назвала учасниками кампанії впливу в ЄС.

За даними чеської служби цивільної контррозвідки, мережа працювала з політиками в Польщі, Угорщині, Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах, намагаючись вплинути на вибори до Європарламенту.