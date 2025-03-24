У Конгресі обурені інцидентом із чатом посадовців Трампа у Signal і вимагають розслідування

Члени Конгресу і співробітники національної безпеки висловили обурення та здивування матеріалом The Atlantic, з якого випливало, що американські удари по Ємену координувались у чаті месенджера Signal.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Politico.

Помічник одного з конгресменів-демократів, описуючи ставлення в Конгресі до інциденту на умовах анонімності, назвав його "кошмаром для оперативної безпеки".

Співрозмовники Politico у Пентагоні заявили, що ситуація з чатом у Signal є "просто неймовірною" і "в це неможливо повірити".

"Або в Міноборони зараз проблеми з кібербезпекою, або (глава Пентагону. – Ред.) Гегсет просто не займається цим", – сказало одне з джерел видання.

Публічно інцидент засудили конгресмени не лише Демократичної, а й Республіканської партії.

"Нічого з цього не повинно було бути відправлено через незахищені системи. Росія і Китай, безсумнівно, стежать за його незасекреченим телефоном", – сказав республіканець Дон Бейкон, маючи на увазі радника президента США з нацбезпеки Майкла Волца.

Республіканський сенатор Джон Корнін назвав інцидент "лажою" і закликав до його міжвідомчого розслідування.

Нагадаємо, головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі в понеділок розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.

Сам Трамп у понеділок заявив, що йому "нічого не відомо" про матеріал The Atlantic та інцидент із Signal.