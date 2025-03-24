Трамп "нічого не знає" про злив обговорень ударів по Ємену в чаті Signal

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому нічого не відомо про випадкове додавання журналіста видання The Atlantic у чат із посадовцями адміністрації в Signal, де обговорювались удари по хуситах у Ємені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Головред The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, що його запросили до групового чату в Signal, в якому високопосадовці обговорювали деталі атак в Ємені на початку березня.

Трампа запитали про цей випадок під час зустрічі з посадовцями штату Луїзіана в Білому домі.

"Я нічого про це не знаю. Я не великий шанувальник The Atlantic, для мене це журнал, який виходить з бізнесу. Я нічого про це не знаю", – відповів президент США.

Коли журналіст уточнив Трампу, що посадовці адміністрації використовували Signal для координації роботи над секретними питаннями ударів по хуситах, той сказав, що "це не могло бути дуже ефективним, тому що атака була дуже ефективною".

Зазначимо, що адміністрація президента США ревно ставиться до джерел інформації журналістів у федеральній владі.

Лише минулого тижня радник Трампа Ілон Маск відкрито пригрозив співробітникам Пентагону, які могли допустити витік інформації про те, що технологічний мільярдер мав отримати брифінг про потенційну війну США з Китаєм.