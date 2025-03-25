За 2024 рік у Нідерландах на 10% зросла кількість людей, які вдалися до евтаназії

У Нідерландах кількість людей, які скористались евтаназією у 2024 році, зросла на 10% порівняно з попереднім роком.

Про це із посиланням на дані Регіональних комітетів із перевірки евтаназії (RTE) пише "Європейська правда".

Як зазначили у звіті, у 2024 році RTE отримали 9 958 повідомлень про евтаназію, що на 10% перевищило кількість, яку фіксували у 2023 році.

Відтак кількість повідомлень про евтаназію по відношенню до загальної смертності зросла з 5,4% до 5,8%.

Зазначається, що переважна більшість повідомлень про евтаназію (86,29%) стосувалася поширених фізичних станів, таких як рак, розлади нервової системи, захворювання легенів та/або серцево-судинні захворювання.

У 427 повідомленнях евтаназія була застосована до пацієнта з певною формою деменції. У 219 повідомленнях страждання були (значною мірою) спричинені одним або кількома психологічними станами.

До РТЕ надійшло 397 повідомлень про людей з накопиченням геріатричних синдромів (термін для дефініції хронічних порушень здоров'я у літніх осіб, не ідентичний поняттям "хвороба" і "синдром").

Ще 232 повідомлення були віднесені до категорії "інші стани".

У шести випадках із загальної кількості евтаназії виявлено порушення. Зокрема в одному з випадків людина з розладом погодилась на процедуру без належної консультації психіатра.

Також у звіті додали, що 2024 році з'явилася інформація про спільну евтаназію. Відтак протягом року було оцінено 54 випадки спільної евтаназії, під час якої переривають життя двоє людей.

У лютому регіон Тоскана в центральній Італії ухвалив перший у країні закон, який регулює процедуру асистованого суїциду.

Асистований суїцид передбачає надання кваліфікованої допомоги людині, яка хоче перервати життя і стосується людей зі смертельними невиліковними хворобами.

На відміну від асистованого суїциду, евтаназія не обов’язково передбачає невиліковну хворобу людини. Обидві практики нині дозволені лише в невеликій кількості європейських держав.

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