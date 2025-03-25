За 2024 год в Нидерландах на 10% выросло количество людей, которые прибегли к эвтаназии

В Нидерландах количество людей, которые воспользовались эвтаназией в 2024 году, выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом со ссылкой на данные Региональных комитетов по проверке эвтаназии (RTE) пишет "Европейская правда".

Как отметили в отчете, в 2024 году RTE получили 9 958 сообщений об эвтаназии, что на 10% превысило количество, которое фиксировали в 2023 году.

Поэтому количество сообщений об эвтаназии по отношению к общей смертности выросло с 5,4% до 5,8%.

Отмечается, что подавляющее большинство сообщений об эвтаназии (86,29%) касалась распространенных физических состояний, таких как рак, расстройства нервной системы, заболевания легких и/или сердечно-сосудистые заболевания.

В 427 сообщениях эвтаназия была применена к пациенту с определенной формой деменции. В 219 сообщениях страдания были (в значительной степени) вызваны одним или несколькими психологическими состояниями.

В РТЭ поступило 397 сообщений о людях с накоплением гериатрических синдромов (термин для дефиниции хронических нарушений здоровья у пожилых лиц, не идентичный понятиям "болезнь" и "синдром").

Еще 232 сообщения были отнесены к категории "другие состояния".

В шести случаях из общего количества эвтаназии выявлены нарушения. В частности, в одном из случаев человек с расстройством согласился на процедуру без надлежащей консультации психиатра.

Также в отчете добавили, что в 2024 году появилась информация о совместной эвтаназии. Поэтому в течение года было оценено 54 случая совместной эвтаназии, во время которой прерывают жизнь два человека.

В феврале регион Тоскана в центральной Италии принял первый в стране закон, регулирующий процедуру ассистированного суицида.

Ассистированный суицид предполагает оказание квалифицированной помощи человеку, который хочет прервать жизнь и касается людей со смертельными неизлечимыми болезнями.

В отличие от ассистированного суицида, эвтаназия не обязательно предполагает неизлечимую болезнь человека. Обе практики сейчас разрешены лишь в небольшом количестве европейских государств.

Читайте также, почему идея эвтаназии становится все более популярной в Европе.