У Литві припустили, що піднімуть питання скасування літнього часу під час головування в ЄС

Литва може підняти питання про скасування літнього часу під час свого головування в Раді Європейського Союзу в 2027 році.

Про це заявила радниця президента Литви Ірена Сегаловічене, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Важко сказати, коли всі країни домовляться про остаточне скасування переходу на літній час, але можна обговорювати це питання, підняти його знову під час головування Литви в Раді ЄС у 2027 році, і, можливо, дебати знову розгоряться", – сказала у вівторок Ірена Сегаловічене в ефірі радіо Žinių Radijas.

За її словами, через напружену геополітичну ситуацію це питання не є пріоритетним.

Ідея скасування літнього часу, коли стрілки годинника переводяться на годину вперед у період з кінця березня до кінця жовтня, обговорюється в ЄС з 2010-х років.

Європейська комісія та Європарламент підтримують ідею скасування літнього часу, але більшість країн-членів ще не приєдналися до неї.

Перехід на літній час має на меті краще використовувати світловий день, але критики кажуть, що зміна часу може бути шкідливою для здоров'я.

Раніше ЗМІ повідомили, що Європейська комісія має намір відкликати свій проєкт директиви 2018 року про скасування сезонного переведення годинників.

Про дилему для України у контексті європейської реформи читайте у статті Літній час: "європейський" чи "московський"? Нащо Україна знову перевела годинники