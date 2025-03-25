В Литве предположили, что поднимут вопрос отмены летнего времени во время председательства в ЕС

Литва может поднять вопрос об отмене летнего времени во время своего председательства в Совете Европейского Союза в 2027 году.

Об этом заявила советник президента Литвы Ирена Сегаловичене, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Трудно сказать, когда все страны договорятся об окончательной отмене перехода на летнее время, но можно обсуждать этот вопрос, поднять его снова во время председательства Литвы в Совете ЕС в 2027 году, и, возможно, дебаты снова разгорятся", – сказала во вторник Ирена Сегаловичене в эфире радио Žinių Radijas.

По ее словам, из-за напряженной геополитической ситуации этот вопрос не является приоритетным.

Идея отмены летнего времени, когда стрелки часов переводятся на час вперед в период с конца марта до конца октября, обсуждается в ЕС с 2010-х годов.

Европейская комиссия и Европарламент поддерживают идею отмены летнего времени, но большинство стран-членов еще не присоединились к ней.

Переход на летнее время имеет целью лучше использовать световой день, но критики говорят, что изменение времени может быть вредным для здоровья.

Ранее СМИ сообщили, что Европейская комиссия намерена отозвать свой проект директивы 2018 года об отмене сезонного перевода часов.

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