Реальність та міфи про "європейський час": чому в ЄС досі переводять годинники

Найближчими вихідними Україна має перевести стрілки годинника на так званий літній час.

Втім, у владі є ті, хто проти цього та намагається скасувати переведення часу вже цього року. Наприкінці тижня рішення про це могла ухвалити Верховна рада – але пропозиція не набрала більшості голосів. Втім, його прибічники не здаються. У монобільшості вимагають негайно скасувати літній час рішенням уряду та лишити Україну на поясному, "зимовому" часі.

Серед аргументів найчастіше лунає теза про те, що це наблизить Україну до ЄС.

Тож варто розібратися, чого чекати у відносинах та у зв’язках з Євросоюзом у разі ухвалення Україною такого рішення, а також що думають про переведення стрілок в самих державах-членах ЄС. Частина з яких, до слова, планує перейти у третій часовий пояс, незважаючи на тези про "московський час", які лунають в Україні.

Втім, ще неясно, коли саме у ЄС відмовляться від переведення годинників, адже це рішення відкладають вже третій рік поспіль. І для цього є цілком реальні причини. Про них - у цьому тексті, а також у відеоблозі "Європейської правди" на нашому youtube-каналі.

До скасування авіарейсів – будь готовий!

Перш за все, треба наголосити: цей текст не про те, який часовий пояс кращий для України – літній час, тобто GMT+3, чи зимовий, тобто GMT+2, який є стандартним, тобто астрономічним поясним часом для центральної частини України. По-перше, через те, що це не тематика "Європейської правди". По-друге – через те, що єдино правильної відповіді на запитання просто не існує. Кожен із варіантів має своїх прибічників і кожен має опонентів, що підкреслюють його мінуси.

Ті, хто проти зимового часу, дорікають, що в цьому разі сонце влітку світитиме зайву годину глибоко вночі, коли всі сплять. Ті, хто проти літнього, кажуть, що взимку доведеться вставати рано-вранці затемно...

Та хай яке рішення буде ухвалене – треба бути готовим до наслідків, які воно матиме для наших відносин із ЄС.

А вони будуть передусім у разі, якщо Україна відмовиться від переведення стрілок просто зараз.

Адже ідея про те, щоби скасувати переведення стрілок вже у 2021 році, не зникла попри провал голосування у Верховній раді – депутати цього не приховують (1, 2), і це підтверджують також в уряді. У середу 24 березня Кабмін може своєю постановою залишити Україну на зимовому часі назавжди.

І проблемою стане не лише "турборежим" при ухваленні цього рішенням. Хоча його у ЄС точно не зрозуміють.

Посудіть самі: в Євросоюзі принципове рішення про те, щоби відмовитися від переведення стрілок, сформувалося ще у 2018-2019 роках, але процес досі не завершений, бо тривають дослідження та дебати щодо того, який час – літній чи зимовий – найкращий для кожної держави.

Але є й відчутніші наслідки, аніж просто подив європейських партнерів.

По суті, Україна у цьому разі зірве усі транскордонні домовленості, прив’язані до часу.

Найбільш наочний приклад – це авіарейси.

Зараз не найкращий час для авіаторів, але літаки все ж літають і квитки на них продають. У разі термінової відмови від переведення стрілок увесь розклад міжнародних рейсів, які здійснюються зараз або заплановані на літню навігацію, потребує заміни (інакше не вийде потрапити у запланований час прибуття та відправлення за кордоном).

Це також означає, що усі вже продані квитки на регулярні рейси до ЄС потребуватимуть перебронювання, тобто підтвердження згоди з боку пасажира. А для рейсів до та із ЄС у найближчі два тижні це може потягнути додаткові проблеми для авіакомпаній через штрафні санкції, передбачені правом ЄС.

Тим більше, що авіація – це лише приклад. Подібні перепланування доведеться робити в усіх сферах транскордонної взаємодії, де є розплановані події, або де тарифи залежать від часу.

Усі ці проблеми, звісно ж, не є критичними і за пару тижнів владнаються, але довіри до України з боку міжнародного бізнесу вони не додадуть, і це треба брати до уваги при ухваленні рішення – хоча політики, які просувають швидке рішення, про них чомусь не згадують.

"Московський час" чи міф про нього?

Втім, навіть у разі, якщо Кабмін відмовиться від "турборежиму" щодо цього, згодом питання відмови від переведення стрілок, швидше за все, знову постане, адже Євросоюз налаштований зробити це рано чи пізно.

Як вже йшлося вище, прибічники і літнього, і зимового часу мають реальні аргументи на користь кожного з цих варіантів, і цей текст не покликаний робити вибір між ними. Але, на жаль, у політичній дискусії домінує аргумент, який не є правдивим – що, мовляв, обравши літній час (тобто час по Грінвічу +3 години), ми віддаляємося від ЄС, а натомість зблизимося з Москвою.

У розпал дискусії посол ЄС в Україні Матті Маасікас навіть напівжартома прокоментував цю тему: "Відносини між Україною та ЄС лишаються чудовими, незалежно від обраного часу".

EU-Ukraine relations remain excellent, no matter what time it is :) https://t.co/aS68KAAoSw