У Чехії вважають, що Франція та Британія стали новими лідерами безпеки в Європі

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає, що Франція та Велика Британія зараз є лідерами "жорсткої сили" в Європі.

Про це він сказав у інтерв’ю газеті Financial Times, передає "Європейська правда".

Фіала вважає, що зміна європейського лідерства відбулася у відповідь на постійну загрозу з боку Росії та тиск з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає збільшити військові витрати.

"Це час, коли сильніші держави повинні відігравати більшу роль, ті, що мають конкретну владу, а це Франція і Велика Британія, європейські ядерні держави", – вважає прем’єр Чехії.

Чеський прем'єр високо оцінив рішучу підтримку України з боку британського лідера Кіра Стармера і заявив, що розглядає глибше залучення Великої Британії до європейської безпеки як можливість для тіснішої співпраці, а не як засіб для повернення Великої Британії до ЄС.

Фіала сказав, що він давно застерігав своїх європейських колег "від покарання Великої Британії" за її рішення покинути ЄС.

"Я бачу тут шанс не на реінтеграцію [ЄС] – я не думаю, що це мета британського народу – але я сподіваюся на сильнішу і відкриту співпрацю, тому що це дуже важливо для нашого континенту", – зазначив він.

Окрім цього, прем’єр Чехії зауважив, що російська загроза змусила його відмовитися від своєї давньої опозиції до великих держав, які беруть на себе більше лідерства – роль, яку історично відігравали Німеччина і Франція для просування економічної інтеграції ЄС.

"У мирний час я завжди був проти провідної ролі Франції та Німеччини, але в такий складний час важливо, щоб найсильніші країни були активними і приймали своє власне лідерство", – додав Фіала.

Як відомо, у четвер, 27 березня, пройде зустріч "коаліції рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, та зустрілася на початку березня в Лондоні.

З того часу відбулися декілька зустрічей коаліції у різних форматах. Зокрема, 15 березня на околицях Лондона зустрілись військові керівники, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.

За даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції рішучих" для України в разі досягнення мирного врегулювання.