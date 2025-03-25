В Чехии считают, что Франция и Британия стали новыми лидерами безопасности в Европе

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает, что Франция и Великобритания сейчас являются лидерами "жесткой силы" в Европе.

Об этом он сказал в интервью газете Financial Times, передает "Европейская правда".

Фиала считает, что изменение европейского лидерства произошло в ответ на постоянную угрозу со стороны России и давление со стороны президента США Дональда Трампа, который требует увеличить военные расходы.

"Это время, когда более сильные государства должны играть большую роль, те, что имеют конкретную власть, а это Франция и Великобритания, европейские ядерные державы", – считает премьер Чехии.

Чешский премьер высоко оценил решительную поддержку Украины со стороны британского лидера Кира Стармера и заявил, что рассматривает более глубокое вовлечение Великобритании в европейскую безопасность как возможность для более тесного сотрудничества, а не как средство для возвращения Великобритании в ЕС.

Фиала сказал, что он давно предостерегал своих европейских коллег "от наказания Великобритании" за ее решение покинуть ЕС.

"Я вижу здесь шанс не на реинтеграцию [ЕС] – я не думаю, что это цель британского народа – но я надеюсь на более сильное и открытое сотрудничество, потому что это очень важно для нашего континента", – отметил он.

Кроме этого, премьер Чехии отметил, что российская угроза заставила его отказаться от своей давней оппозиции к большим государствам, которые берут на себя больше лидерства – роль, которую исторически играли Германия и Франция для продвижения экономической интеграции ЕС.

"В мирное время я всегда был против ведущей роли Франции и Германии, но в такое сложное время важно, чтобы сильнейшие страны были активными и принимали свое собственное лидерство", – добавил Фиала.

Как известно, в четверг, 27 марта, пройдет встреча "коалиции решительных", которая готовит основу для обеспечения будущего послевоенного урегулирования, и встретилась в начале марта в Лондоне.

С тех пор состоялись несколько встреч коалиции в разных форматах. В частности, 15 марта в окрестностях Лондона встретились военные руководители, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.

По данным агентства Bloomberg, Франция и Великобритания ведут переговоры между 37 странами по формированию "коалиции решительных" для Украины в случае достижения мирного урегулирования.