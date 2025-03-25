Польща першою в ЄС скерує на оборону кошти з плану відновлення після пандемії

Польща першою в ЄС створить оборонний фонд в рамках національного плану відновлення і стійкості, який передбачає використання коштів Євросоюзу на розвиток національних економік після пандемії коронавірусу.

Про це заявила польська міністерка фінансів та регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч в Х, повідомляє "Європейська правда".

Загалом на оборону в рамках плану відбудови планується виділити 30 мільярдів злотих (7,2 млрд євро).

"Це офіційно: Польща першою в Європі створює Фонд оборони і безпеки в рамках плану відбудови. Ми будемо інвестувати мільярди в укриття, інфраструктуру подвійного призначення та розвиток польських оборонних компаній. Ми будемо розвивати нашу промисловість і досліджувати нові технології" – написала Катажина Пелчинська-Наленч.

Вона додала, що міністерство розпочинає переговори з Європейською комісією щодо створення фонду, і протягом двох місяців у співпраці з Міністерством оборони та іншими міністерствами буде розроблено інвестиційний план для фонду.

Перенаправлення коштів, передбачених національним планом відновлення, на оборонні цілі було одним із пунктів засідання уряду у вівторок.

У середині березня Печинська-Наленч повідомила, що рішення ЄК про перенаправлення коштів в рамках національного плану відбудови буде прийнято до середини квітня цього року. Вона запевнила, що міністерство зараз "бореться" за те, щоб якомога більша частина коштів була законтрактована і реалізована після 2026 року.

Кошти на програму оборони та безпеки будуть надані у формі пільгових кредитів. Міністерка підкреслила, що це будуть безвідсоткові і частково прощенні кредити, залежно від того, куди і як вони будуть інвестовані.

Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив на початку березня цього року, що Міністерство фінансів і регіональної політики бачить можливість перерозподілу до 30 мільярдів злотих з національного плану відбудови на витрати на оборону і збройову промисловість.

Національний план відбудови і стійкості має на меті зміцнити польську економіку. В рамках програми Польща отримує від ЄС гроші у вигляді безповоротних грантів і пільгових кредитів – поки що 67 мільярдів злотих.

Як повідомлялося, "Біла книга", яку представили у Брюсселі 19 березня, формує новий підхід до оборони і визначає інвестиційні потреби ЄС. У "Білій книзі" представлені рішення, спрямовані на усунення критичних прогалин у спроможностях і розбудову потужної оборонної промислової бази.

Також вона передбачає, окрім розбудови європейського оборонного потенціалу, задоволення нагальних потреб України на полі бою.

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