Польша первой в ЕС направит на оборону средства из плана восстановления после пандемии

Польша первой в ЕС создаст оборонный фонд в рамках национального плана восстановления и устойчивости, который предусматривает использование средств Евросоюза на развитие национальных экономик после пандемии коронавируса.

Об этом заявила польский министр финансов и региональной политики Катажина Пелчинская-Наленч в Х, сообщает "Европейская правда".

Всего на оборону в рамках плана восстановления планируется выделить 30 миллиардов злотых (7,2 млрд евро).

"Это официально: Польша первой в Европе создает Фонд обороны и безопасности в рамках плана восстановления. Мы будем инвестировать миллиарды в укрытия, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских оборонных компаний. Мы будем развивать нашу промышленность и исследовать новые технологии" – написала Катажина Пелчинская-Наленч.

Она добавила, что министерство начинает переговоры с Европейской комиссией по созданию фонда, и в течение двух месяцев в сотрудничестве с Министерством обороны и другими министерствами будет разработан инвестиционный план для фонда.

Перенаправление средств, предусмотренных национальным планом восстановления, на оборонные цели было одним из пунктов заседания правительства во вторник.

В середине марта Печинская-Наленч сообщила, что решение ЕК о перенаправлении средств в рамках национального плана восстановления будет принято до середины апреля этого года. Она заверила, что министерство сейчас "борется" за то, чтобы как можно большая часть средств была законтрактована и реализована после 2026 года.

Средства на программу обороны и безопасности будут предоставлены в форме льготных кредитов. Министр подчеркнул, что это будут беспроцентные и частично прощенные кредиты, в зависимости от того, куда и как они будут инвестированы.

Премьер-министр Дональд Туск объявил в начале марта этого года, что Министерство финансов и региональной политики видит возможность перераспределения до 30 миллиардов злотых из национального плана восстановления на расходы на оборону и оружейную промышленность.

Национальный план восстановления и устойчивости имеет целью укрепить польскую экономику. В рамках программы Польша получает от ЕС деньги в виде безвозвратных грантов и льготных кредитов – пока 67 миллиардов злотых.

Как сообщалось, "Белая книга", которую представили в Брюсселе 19 марта, формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности ЕС. В "Белой книге" представлены решения, направленные на устранение критических пробелов в возможностях и развитие мощной оборонной промышленной базы.

Также она предусматривает, кроме развития европейского оборонного потенциала, удовлетворение насущных потребностей Украины на поле боя.

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