Майже половина словаків – за повернення обов'язкової військової служби

Відновлення обов'язкової військової служби в Словаччині підтримує майже половина людей, особливо виборці партії Smer премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Таке показало опитування Ipsos для порталу Denník N, пише "Європейська правда".

Загалом 44,6% опитаних словаків висловились за повернення військової служби для всього населення.

Серед тих, кому 66 років і більше, цей показник найвищий – 55%, натомість серед молоді (15-24 роки) таких лише 37%.

Найчастіше за повернення обовʼязкової військової служби у Словаччині виступають виборці Smer (з-поміж них цю позицію підтримали 56%), а також ультраправого позапарламентського руху "Республіка" (54%) та опозиційного популістського руху "Словаччина" (53%).

Обов'язкова військова служба в Словаччині існувала до 2005 року. Її тривалість спершу становила 24 місяці, але з 1990-х років була поступово скорочена до шести місяців.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну повернення обовʼязкової військової служби почали обговорювати в низці європейських країн.

У Франції, згідно з нещодавнім опитуванням, за повернення військової служби виступають 86% людей.