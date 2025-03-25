Восстановление обязательной военной службы в Словакии поддерживает почти половина людей, особенно избиратели партии Smer премьер-министра Роберта Фицо.

Такое показал опрос Ipsos для портала Denník N, пишет "Европейская правда".

В целом 44,6% опрошенных словаков высказались за возвращение военной службы для всего населения.

Среди тех, кому 66 лет и старше, этот показатель самый высокий – 55%, зато среди молодежи (15-24 года) таких только 37%.

Чаще всего за возвращение обязательной военной службы в Словакии выступают избиратели Smer (среди них эту позицию поддержали 56%), а также ультраправого внепарламентского движения "Республика" (54%) и оппозиционного популистского движения "Словакия" (53%).

Обязательная военная служба в Словакии существовала до 2005 года. Ее продолжительность сначала составляла 24 месяца, но с 1990-х годов была постепенно сокращена до шести месяцев.

После полномасштабного российского вторжения в Украину возвращение обязательной военной службы начали обсуждать в ряде европейских стран.

Во Франции, согласно недавнему опросу, за возвращение военной службы выступают 86% людей.