Переважна більшість французів підтримують повернення військової служби

У Франції більшість громадян підтримують повернення військової служби, але думки про те, в якому саме форматі вона повинна існувати, розходяться.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування Ipsos на замовлення видання Le Parisien.

86% опитаних французів підтримали повернення військової служби, яка була остаточно скасована у країні у 2001 році.

Водночас стосовно формату такої служби респонденти Ipsos висловили різні погляди. Лише 53% виступають за обов'язкову військову службу, причому тільки 32% з усіх опитаних вважають, що вона має поширюватись на жінок.

Третина опитаних французів (33%) підтримала б військову службу, але на добровільних засадах.

Найменша підтримка повернення військової служби у Франції в опитуванні Ipsos спостерігається серед людей віком до 35 років: 78% у принципі підтримують це, але тільки 41% хоче, щоб вона була обовʼязковою.

Крім того, тоді як 39% чоловіків у Франції виступають за обов'язкову військову службу як для чоловіків, так і для жінок, серед жінок таких лише 26%. І навпаки, 24% жінок виступають за обов'язкову службу лише для чоловіків, порівняно з 19% чоловіків.

Минулого року інше опитування показало, що кожен другий серед французької молоді були б готові стати до лав армії і воювати на території України, якби це було потрібно для захисту Франції.

Нещодавно ж повідомлялось, що понад 70% французів стурбовані тим, що війна може загрожувати й іншим сусідам Росії, окрім України.