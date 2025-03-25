У Франції зіштовхнулись два військові літаки

Два літаки Alpha Jet пілотажної групи Військово-повітряних сил Франції врізались одне в одного в повітрі під час тренувального польоту вдень 25 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Аварія сталась неподалік міста Сен-Дізьє на сході Франції під час польоту Патруль де Франс – національної пілотажної групи у складі французьких ВПС.

Deux Alpha Jet de la Patrouille de France sont "entrés a priori en collision" près de la base aérienne 113 de Saint-Dizier, a déclaré l'Armée de l'Air et de l'Espace à l'AFP, précisant que trois personnes ont été "retrouvées conscientes" #AFPVertical⤵️ pic.twitter.com/FdkbzdX5re – Agence France-Presse (@afpfr) March 25, 2025

"Були мобілізовані екстрені служби, а також забезпечена координація між Міністерством внутрішніх справ і Міністерством збройних сил", – повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Пізніше у французькому Міноборони заявили BFMTV, що два пілоти і пасажир одного з літаків змогли катапультуватися. Вони отримали лише легкі поранення, і їм надали медичну допомогу на місці.

Міністерство додало, що наразі триває розслідування, "щоб пролити світло на причини цієї аварії".

Минулого літа, нагадаємо, у Франції сталась авіакатастрофа з двома винищувачами.

У січні під Вашингтоном сталась авіакатастрофа за участю пасажирського літака Bombardier, що летів з Вічити штату Канзас, і військового вертольота Sikorsky H-60.