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У Франції зіштовхнулись два військові літаки

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Новини — Вівторок, 25 березня 2025, 20:16 — Олег Павлюк

Два літаки Alpha Jet пілотажної групи Військово-повітряних сил Франції врізались одне в одного в повітрі під час тренувального польоту вдень 25 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Аварія сталась неподалік міста Сен-Дізьє на сході Франції під час польоту Патруль де Франс – національної пілотажної групи у складі французьких ВПС.

"Були мобілізовані екстрені служби, а також забезпечена координація між Міністерством внутрішніх справ і Міністерством збройних сил", – повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Пізніше у французькому Міноборони заявили BFMTV, що два пілоти і пасажир одного з літаків змогли катапультуватися. Вони отримали лише легкі поранення, і їм надали медичну допомогу на місці.

Міністерство додало, що наразі триває розслідування, "щоб пролити світло на причини цієї аварії".

Минулого літа, нагадаємо, у Франції сталась авіакатастрофа з двома винищувачами.

У січні під Вашингтоном сталась авіакатастрофа за участю пасажирського літака Bombardier, що летів з Вічити штату Канзас, і військового вертольота Sikorsky H-60.

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