Укр Рус Eng

У Франції розбились два винищувачі

Новини — Середа, 14 серпня 2024, 15:12 — Ірина Кутєлєва

У Франції сталась авіакатастрофа з двома винищувачами у департаменті Мерт і Мозель, наразі ведуться пошуки пілотів.

Про це повідомив телеканал BFMTV, інформує "Європейська правда".

За даними місцевої влади, авіакатастрофа сталась опівдні у середу, 14 серпня.

Як зазначили місцеві ЗМІ, в аварію потрапили "два літаки Mirage". Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

Реклама:

Про жертв внаслідок катастрофи не повідомляється, але "пошуки пілотів здійснюються силами відомчої групи жандармерії, відомчої пожежно-рятувальної служби, національного лісового управління та ADRASEC (національної федерації радіоаматорів, які обслуговують службу цивільного захисту)".

Про причини інциденту військове керівництво обіцяє поінформувати згодом, "як тільки з'явиться будь-яка нова інформація".

У липні  у Вірменії розбився військовий літак, внаслідок чого загинули два члени екіпажу.

Крім того, у польській Гдині вдень 12 липня розбився навчально-бойовий літак М-346, пілот загинув на місці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
Реклама: